Przegląd prasy 3.06.2020 Nowa Sól, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Zielona Góra rozwija sieć ścieżek rowerowych. – Po remoncie starego mostu w Cigacicach będziemy mieli połączenie z siecią budowaną przez Sulechów. Jeśli powstanie odcinek między Zatoniem a Otyniem to połączymy się z Nową Solą – mówi prezydent Janusz Kubicki. – To może stanowić fundament do rozwoju idei Lubuskiego Trójmiasta.

Czujność mieszkańca powiatu nowosolskiego zapobiegła potencjalnej tragedii - podkreśla mł. asp. Renata Dąbrowicz - Kozłowska, oficer prasowa z KPP Nowa Sól. Pracownik śmieciarki miał ponad dwa promile alkoholu.

Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.