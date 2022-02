Przegląd prasy 24.02.2022 Nowa Sól. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku znajdzie się ona na pierwszym miejscu najczęściej występujących chorób na świecie. Depresja coraz częściej dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci i nastolatków. Zdalne nauczanie, zamknięcie w domach, strach przed pandemią, ale także nadmiar obowiązków szkolnych, przeładowana podstawa programowa i źle skonstruowany system edukacji, który wywołuje u młodych ludzi nadmierny stres, bardzo często stają się impulsem do pojawienia się choroby. Kiedy powinna zapalić się nam czerwona lampka? Co zrobić, gdy podejrzewamy u dziecka lub ucznia depresję?