Przegląd prasy 23.02.2022 Nowa Sól. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Prasówka Nowa Sól 23.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tragiczny okazał się wypadek, do którego doszło we wtorek, 15 lutego na przejściu dla pieszych w Nowej Soli. Zmarła ranna nowosolanka. Bliscy apelują do świadków zdarzenia o kontakt. Ktoś wtedy jechał autobusem linii numer 13. Ktoś musiał też widzieć wypadek z ulicy.