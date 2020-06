Przegląd prasy 22.06.2020 Nowa Sól, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Pełen kosz prawdziwków i kurek zebrała nasza Czytelniczka. To najlepszy dowód na to, że w lubuskich lasach są już grzyby.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowej Soli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Te historie dowodzą, że rzeczywiście tak jest! Oto psy, które stały się symbolami wierności i przywiązania do swoich właścicieli. Ich sylwetki na tyle silnie zapisały się w świadomości społecznej, że zwierzęta doczekały się nawet własnych pomników. Niezwykła postawa czworonogów wciąż nas wzrusza. Czytając o ich losach ciężko nie uronić łzy.

Sprawdź, co trafia na talerze pacjentów w nowosolskim szpitalu. Z całego kraju płyną skargi na to, co dostają ludzie na talerzach. Jak jest w Nowej Soli?

Od piątku do niedzieli w Trzcielu odbyła się pierwsza konsultacja kadry województwa lubuskiego chłopców z z rocznika 2006 w piłce ręcznej. Pod okiem trenerów: Marka Książkiewicza i Adama Szpary trenowało 14 zawodników, w tym trzech zawodników UKS Trójki Nowa Sól: Wiktor Jóźwiak, Kacper Zieniewicz i Jakub Zuterek. Nasz dziennikarz odwiedził zgrupowanie. Zobaczcie aż 221 zdjęć z treningów.

Koncert grupy Dirty Doctors odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu na początek weekendu. Był to trzeci występ w ramach zorganizowanego cyklu wydarzeń kulturalnych.