Przegląd prasy 2.03.2022 Nowa Sól. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Pani Ania przyjęła do siebie młodą mamę z dzieckiem, które uciekły przed wojennym koszmarem z Ukrainy. – Dziewczynka jest chora, czy może skorzystać z pomocy mojego lekarza rodzinnego? – pyta pani Ania. – Jak wygląda teraz opieka medyczna Ukraińców w naszym kraju?

Ile zarabia pracownik starostwa powiatowego w Nowej Soli? Czy to są wysokie, czy niskie stawki? Poznaliśmy średnie pensje brutto w zależności od zajmowanego stanowiska. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

"Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow. Informację tę podała na Twitterze także Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament. Ukraińskie władze nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowej Soli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

– Bilans strat po stronie rosyjskiej to ponad 5,3 tys. zabitych i rannych od początku inwazji - oświadczył minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow.

Przez dwa ostatnie tygodnie lutego, Robert Motyka, znany z kabaretu Paranienormalni, nagrywał w swojej rodzinnej miejscowości ujęcia do drugiego sezonu kultowego serialu "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec".

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Nowej Soli odbył się VIII Nowosolski Marsz Żołnierzy Wyklętych. W planie jest Droga Krzyżowa Niezłomnych.

W niedzielę, 27 lutego można było zobaczyć trzeci odcinek z udziałem rodziny nowosolan. – Cieszymy się, że przeszliśmy casting i udało nam się wygrać trzy odcinki. Chociaż po pierwszym wydawało się, że szybko pojedziemy do domu – mówi Robert Deplewski z Nowej Soli.

Bojkot rosyjskich produktów, które znaleźć możemy w Polsce staje się faktem. Kraje takie jak Litwa, Łotwa i Estonia podjęły decyzję o wycofaniu ze sklepowych półek towarów pochodzących z Rosji. Polscy internauci również udostępniają sobie listę marek i produktów, których zysk z zakupu wędruje do kraju Władimira Putina. Nawet nie wiecie, że wiele produktów, których używacie na co dzień pochodzi właśnie z Rosji. Jakie to towary?