Przegląd prasy 17.09.2021 Nowa Sól, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Prasówka 17.09 Nowa Sól: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowej Soli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

5 000 zł to łączna wartość nagród! Europejski Dzień bez Samochodu, to w powiecie nowosolskim okazja do zdobycia rowerowego paszportu i nagrody. Zobacz, co zaplanowało starostwo powiatowe dla fanów jazdy rowerowej.