Przegląd prasy 15.01.2022 Nowa Sól. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Polski Ład przyniósł gorącą dyskusję wokół podatków, emerytur i wysokości wynagrodzeń Polek i Polaków. Wynika to z niejasnych przepisów, w których jest sporo niezgodności lub, w przeciwieństwie do obietnic, nie są korzystne dla kieszeni obywateli. Eksperci prognozują, że bałagan i sprzeczności w ustawie spowodują przykre konsekwencje nie tylko w najbliższych miesiącach, ale nawet latach. Zarówno politycy, jak i niezależni specjaliści nawołują do refleksji, analizy i zmian w ustawie. Poznaj 7 absurdów Polskiego Ładu i zapamiętaj na co zwrócić uwagę.