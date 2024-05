Przegląd prasy 15.05.2024 Nowa Sól. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

We wtorek, 14 maja, zespół organizacji Pomost prowadził prace poszukiwawcze w pobliżu Siedliska (powiat nowosolski). Na północ od tej miejscowości znajduje się leśna mogiła. W 2007 odkryto tutaj szczątki żołnierzy niemieckich służących w formacji RAD. Jednak według relacji świadków, w pobliżu mogła znajdować się większa liczba pochówków wojennych. Nie mylili się...

Boże Ciało jest jednym z ważniejszych świąt dla katolików. Podczas procesji wierni pokazują swoją wiarę oraz miłość do Boga, jednocześnie oddając mu cześć. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma skomplikowaną historię. W PRL-u nie zawsze była mile widziana, szczególnie wśród dygnitarzy państwowych.

Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek rano na ekspresowej "trójce" koło Zielonej Góry. Zderzyły się tam dwa dostawcze busy. Na miejscu są utrudnienia, bo zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Sulechowa.