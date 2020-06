Przegląd prasy 10.06.2020 Nowa Sól, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Na ten koncert do kościoła przyszło więcej ludzi niż na mszę. - Zapamiętajcie ten duet - stwierdził potem Andrzej Petreczko. Czy Tomasz Radziszewski i Eva Pola Czyżewska jeszcze wystąpią w Nowej Soli? To możliwe. A tymczasem ukazała się debiutancka płyta artysty.

Kąpieliska czynne 10.06.2020 w Nowej Soli. Szukasz miejsca, w Nowej Soli, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy rozpoczął się już sezon na Twoim ulubionym kąpielisku w Nowej Soli?Sprawdź, czy znajdziesz je na naszej liście. Zobacz, jakie warunki panują na kąpieliskach w Nowej Soli. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Nowej Soli znajdziesz w artykule. Kąpieliska to bardzo fajne miejsca, aby popływać i zabrać swoich bliskich nad wodę. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Nowej Soli i okolicy.

Możesz dostać do 5 tys. zł dofinansowania. Wnioski można będzie składać już od 1 lipca. Warunek musisz chcieć wybudować zbiornik na deszczówkę lub oczko wodne.

Dzięki zwykłym pompkom, ale zrobionym przez niezwykłych ludzi udało się zebrać dziesięć milionów złotych na leczenie Wojtusia. Akcja wskoczyła na drugi bieg i teraz strażacy i pracownicy różnych firm pompują dla innych dzieci potrzebujących pomocy.

Sierż. szt. Radosław Kamiński, policjant z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, w drodze do pracy zatrzymał pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło w powiecie kościańskim.

Park Kacza Górka w Nowej Soli to znakomite miejsce na spacer i do fotografowania przyrody. Jest tam też miejsce do uprawiania sportów wodnych.