Przecudne widoki nad jeziorem blisko Nowej Soli. Dla takich chwil warto tam pojechać choćby na jeden wieczór. Zobacz zdjęcia

Warto zobaczyć w Lubuskiem. Radzyń nad Jeziorem Sławskim

Radzyń to miejscowość nad Jeziorem Sławskim w gminie Sława. Fani bluesa z całej Polski dobrze znają to miejsce i przyjeżdżają do ośrodka wypoczynkowego Wratislavia na festiwal Las, woda & blues, który odbywa się co roku w maju. Ale do Radzynia warto przyjeżdżać cały rok, zwłaszcza latem, aby odetchnąć od upałów. Wieczorami można liczyć nie tylko na wytchnienie od wysokich temperatur, ale zobaczyć też takie widoki, jak w galerii poniżej.

