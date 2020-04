Prezydent czeka na opinie mieszkanców w tej sprawie. Szybko pojawiło się 200 odpowiedzi. Czy wróci handel na targowisku w Nowej Soli?

"Nie zmienię swojej decyzji i Targowisko Miejskie pozostanie zamknięte do czasu zakończenia walki Naszego Kraju z epidemią koronawirusa. Dla mnie zdrowie i życie Naszych Mieszkańców jest najważniejsze” – napisał na Facebooku 24 marca prezydent Jacek Milewski. Handlu na wolnym powietrzu w tym miejscu nie ma już od kilku tygodni. Tymczasem w soboty czynne jest targowisko w Kożuchowie. Wrócił też z ograniczeniami handel na targowisku w Sławie.

"Rozpoczyna się w Naszym Kraju powolny proces „luzowania” pewnych obostrzeń. Na pierwszy ogień idą te dotyczące handlu. Dlatego też wraz z moimi Współpracownikami zastanawiamy się nad warunkowym otworzeniem Targowiska Miejskiego" - napisał włodarz na swoim profilu na Facebooku.

Otwarcie tego miejsca byłoby możliwe pod kilkoma warunkami. Prezydent wymienił "przede wszystkim ograniczenie ilości osób kupujących maksymalnie do 50 osób, a także bezwzględne przestrzeganie, zarówno przez sprzedających, jak i kupujących obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz bezwzględne przestrzeganie przez kupujących przy stoiskach handlowych odstępu dwóch metrów od siebie".

"Bardzo jestem ciekawy Państwa opinii w tej sprawie" - zachęcił do komentowania prezydent miasta. Pod postem szybko pojawiło się niemal dwieście komentarzy.