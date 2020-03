Prezes Malpola słyszy w telefonie płaczliwe prośby o wpisanie na listę potrzebujących. Kto ma drukarkę 3D może się przyłączyć do pomocy

– Wiadomo, że w tym momencie maszyny stoją. Zebraliśmy się w firmie z wszystkimi pracownikami i pomyśleliśmy, co zrobić, żeby pomóc – mówi Marcin Walasek, prezes Centrum Projektowania i Budowy Prototypów Malpol w Nowej Soli. – Wiadomo, że najbardziej potrzebne są te ochronne przyłbice dla szpitali. Postanowiliśmy, że zaczniemy je drukować naszym sprzętem. Przyłbice ochronne 3D są konieczne dla pracowników służby zdrowia do ochronhy przed zakażeniem koronawirusem .

Pracownicy chętnie przystąpili do akcji pomocy

We wtorek projektanci z firmy zmienili projekt i stworzyli jeszcze prostszy i lepszy, chodziło o możliwość szybkiego wydruku i drukowania nawet w domu. – Każdy może się przysłużyć i włączyć do akcji, jeśli ma drukarkę 3D w domu i w ten niezbędny sprzęt wyposażyć osoby potrzebujące. Widzimy w innych krajach, gdzie zapanowała pandemia, że wszyscy te maski noszą i do tego trzeba społeczeństwo przygotować – zachęca prezes firmy Malpol.