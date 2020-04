Prawie czterystu kasztanowców przed małym owadem, który niszczy te drzewa, broni Nowa Sól. Walka jest nierówna. Szrotówek nie odpuszcza

Czy klejące taśmy to skuteczna ochrona kasztanowców?

Szkodnik kasztanowców

Pnie kasztanowców w Nowej Soli owijane są folią posmarowaną kleistą i niewysychającą substancją, która zachowuje swoje właściwości lepiące przez cały sezon. Urząd miasta zaznacza w komunikacie, że jest tak, o ile taśma nie zostanie w całości pokryta odłowionymi owadami, bądź nie zostanie w inny sposób zanieczyszczona.

Apelujemy o niezrywanie opasek lepowych z drzew.

- Do folii przyklejają się owady, które wiosną wędrują z ziemi do koron drzew. Aby lepiej zwabić szkodnika, do opaski doczepia się feromony samicy szrotówka. Dlatego apelujemy o niezrywanie opasek lepowych z drzew - podkreśla przedstawicielka urzędu.