Prasówka Nowa Sól 7.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowej Soli nie minęło Cię nic ważnego

Do nowosolan jeszcze niezaszczepionych i w wieku powyżej 60 lat dojedzie ratownik ze szczepionką. To akcja wrześniowa.

Najlepszy dentysta, to ten polecany przez pacjentów. Prawda? Kto inny wie lepiej, czy ząb już nie boli, czy dało się go uratować, czy atmosfera w gabinecie była przyjazna? To wiedzą pacjenci. Nowosolanie i mieszkańcy okolicy chwalą swoich stomatologów, publikując opinie w Google. Wybraliśmy dziesięć najlepszych gabinetów na podstawie wystawionych komentarzy.