Prasówka Nowa Sól 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowej Soli nie minęło Cię nic ważnego

W środę, 24 czerwca, radne sejmiku województwa lubuskiego, Wioleta Haręźlak, Beata Kulczycka i Aleksandra Mrozek, poinformowały o założeniu nowego klubu Samorządowe Lubuskie. – Samorząd województwa nie słucha głosu radnych, nie chcemy być traktowane jedynie jak maszynki do głosowania – przekonywały członkinie nowego ugrupowania.

Nasi Czytelnicy rozpoznali się na zdjęciach z Google Street View, które opublikowaliśmy. Poszukiwania siebie lub znajomych na kadrach sprzed kilku lat przynosi mieszkańcom Nowej Soli dużo radości. Zmieniły się nie tylko miejsca i sklepy. Publikujemy kolejnych kilkadziesiąt ujęć.

Prasówka 24.06 Nowa Sól: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowej Soli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

– Szkoła będzie nowoczesna, a wyposażenie będzie odpowiedzią na to, co się dzieje w światowej gospodarce – podkreśla Grzegorz Königsberg, dyrektor CKZiU „Elektryk”. Dawna hala produkcyjna jest już dostosowana do potrzeb uczniów.