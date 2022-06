Prasówka Nowa Sól 2.06.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowej Soli nie minęło Cię nic ważnego

Krzystkowice. Wchodzimy do lasu. Zaczyna się niepozornie od betonowej drogi, a później torów i mniejszych konstrukcji, które już dają do myślenia. Stopniowo ukazuje się coraz więcej budynków, są wszędzie. Jedne wyglądają zwyczajnie, inne przypominają "kosmiczną technologię". Na każdym kroku trzeba uważać, bo jest tu bardzo niebezpiecznie. Jaką naprawdę tajemnicę skrywa ogromny kompleks pod Nowogrodem Bobrzańskim? Ginęli tu ludzie. Doszło do kilku wybuchów. Jest torowisko, które prowadzi donikąd. I te nienaturalnych kształtów ogromne obiekty. Co tutaj się działo i dlaczego chciano to ukryć? Wyjaśniamy jedną z największych tajemnic współczesnej historii.