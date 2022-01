Prasówka Nowa Sól 18.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowej Soli nie minęło Cię nic ważnego

Kliknij w zdjęcie i przejdź do listy awarii prądu w województwie lubuskim ----->

Premiera wyjątkowego kalendarza dziewczyn z poprawczaka okazał się wielkim wydarzeniem. Podopieczne Zakładu Poprawczego w Zawierciu zapozowały w rolach światowej sławy gwiazd. Kalendarz cieszy się dużym zainteresowaniem, co wcale nie dziwi, bo wszyscy zaangażowani w projekt starali się, by cieszył oko każdego. Jak powstał pomysł i jak nabyć kalendarz? Przeczytajcie - kupując go wspieracie młode kobiety.