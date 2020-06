Prasówka Nowa Sól 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowej Soli nie minęło Cię nic ważnego

Trudno uwierzyć w to, co zrobił dwudziestolatek, który chciał uniknąć kontroli drogowej w Nowej Soli. O sprawie poinformowała nowosolska policja.

Pięciu mężczyzn w wieku od 22 do 62 lat podejrzanych jest o szereg kradzieży pojazdów oraz włamania do bankomatów. Do przestępstw dochodziło w województwach lubuskim i dolnośląskim.

Lubuska policja poszukuje podejrzanych z art. 278 oraz z art. 279 czyli złodziei i włamywaczy. Oni nadal pozostają na wolności! Rozpoznajesz kogoś? Skontaktuj się z policją. Dane pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl z dnia 16 czerwca.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę (17 czerwca) przed południem o 506 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Osiem dotyczy woj. lubuskiego.

Zgodnie z przewidywaniami, epidemia koronawirusa odcisnęła się piętnem na lubuskim rynku pracy. Wzrosła stopa bezrobocia. W niemal wszystkich lubuskich powiatach wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Wyjątkiem jest jeden powiat. Gdzie problem z bezrobociem jest największy?

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze opublikował najnowsze dane z lubuskiego rynku pracy. Podsumowują one maj 2020 r. To okres, kiedy epidemia koronawirusa miała już duży wpływ na wiele branż. Niektóre firmy zawieszały działalność, inne były zmuszone do zwalniania pracowników. Odbiło się to na danych dotyczących bezrobocia.

Z danych WUP wynika, że pod koniec maja bez pracy w Lubuskiem było 23.165. Stopa bezrobocia w województwie wynosi obecnie 5,6 procent. W ciągu miesiąca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 1.552 osoby. Sprawdzamy, jak sytuacja na rynku pracy wygląda w poszczególnych lubuskich powiatach. Gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa, a gdzie najniższa? Dane z poszczególnych powiatów znajdziesz na kolejnych zdjęciach galerii.