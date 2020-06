Prace tego artysty można oglądać na całym świecie. Teraz też w Ogrodzie Sztuk w Nowej Soli. Jest nowa plenerowa wystawa Somerta

W piątek, 29 maja w Ogrodzie Sztuk przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli otwarta została plenerowa. Na pięciu dwustronnych panelach wystawowych obejrzeć można murale Somearta wykonane na ścianach kamienic i budynków przemysłowych w kilku miejscach w Polsce i za granicą, m.in. w Hiszpanii, Izraelu, Estonii, Grecji, Wielkiej Brytanii.

To nie przypadek, że pokazane zostały prace akurat tego artysty z Poznania. To on jest autorem najnowszego murala w mieście, który powstał na jednej ze ścian budynku bibliotecznego.