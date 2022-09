Praca w Nowej Soli i okolicy. Kto zarobi najwięcej? Kto nie ma pracy? Zobacz najciekawsze oferty

Praca w Nowej Soli i okolicy. Bezrobocie

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że 31 sierpnia w Nowej Soli było 480 bezrobotnych, w tym 278 kobiet. Prawo do zasiłku mają 83 osoby. W grupie do 30 roku życia jest 93 nowosolan, w tym 73 kobiety. Są 183 osoby długotrwale bezrobotne w Nowej Soli, w tym 100 kobiet.

W całym powiecie pracy nie ma 1217 osób. 247 osób, to ludzie przed trzydziestką.