Praca Nowa Sól i okolice. Dla kogo jest robota? Sprawdź najnowsze ogłoszenia o pracę z powiatu nowosolskiego

Majster – Nowa Sól Kontrola procesu produkcji elementów pod kątem założeń i wymagań jakościowych; kontrola wykonywanych elementów prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją projektową; nadzór nad pracą podległych brygad, kontrola przestrzegania BHP podczas pracy; wypełnianie potrzebnych protokołów i dokumentacji; elektroniczne wprowadzanie etapów prac do systemu. Praca wykonywana w godzinach od 6:00 do 22:00. Umowa o dzieło.

Pani do sprzątania biur i sanitariatów – Nowa Sól 5/8 etatu w godzinach od 15.00 do 20.00. Oczekiwane są zgłoszenia od energicznych pań bez nałogów, pracowitych o wysokiej kulturze osobistej które cechuje dokładność i poważne traktowanie powierzonych obowiązków. Niezbędna jest aktualna książeczka sanepidu - lub też jej wyrobienie. Orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem.

Kierowca do rozwożenia burgerów, pizzy, sałatek itp. – Nowa Sól

Praca od wtorku do niedzieli od 12:00-22:00 ( piątek/ sobota do 24:00 niedziela do 21:00)

Stała stawka godzinowa+ stały bonus od każdego wywiezionego zamówienia+ napiwki. Umowa zlecenie.

Praca w ochronie - Nowa Sól

Dozór budowy. patrolowanie obiektu, raportowanie o nieprawdziwościach na terenie zakładu, pilnowanie i ochrona mienia zakładu, monitorowanie systemu kamer telewizji przemysłowej, obsługa systemu kontroli strażnika, praca zmianowa od godz. 17:00 do 07:00 w dni robocze i od 15:00 do 07:00 w soboty i całodobowo w niedziele. Umowa o pracę.

Praca-pomocnik-brukarz – Nowa Sól

Układanie kostki, zakładanie trawników, montaż ogrodzeń. Umowa o pracę.

Doradca Klienta/Sprzedawca w Salonie Meblowym – Nowa Sól

Możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą podczas obsługi klienta; dopasowanie oferty do oczekiwań klienta; sprawna rejestracja oraz obsługa zamówień i płatności; tworzenie wizualizacji mebli kuchennych; współtworzenie i dbanie o pozytywny wizerunku firmy, praca od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, sobota 10:00-14:00. Umowa o pracę.