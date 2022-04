Poznaj bociany z okolicy Nowej Soli. Ptaki już wysiadują jaja i czekają na młode. Ich życie w gniazdach można oglądać przez całą dobę

- W żaden sposób nie ingerujemy w to, co się tutaj dzieje. Zdarza się, że bociany wyrzucają jaja z pisklętami, mogą nawet zjadać swoje małe. Nie przerywamy transmisji, nie zamazujemy niczego, to jest natura. Bocian ma dobry PR, ale potrafi być drapieżny - mówi Jacek Gowdziak, prezes Jasieniaków.