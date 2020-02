Powstaje nowosolski ring. Ruszyła budowa przedostatniego odcinka w kierunku ul. Żabiej. Droga ma połączyć się z ul. Głogowską [WIDEO]O

- Zostanie nam do dopięcia ostatni etap, odcinek do drogi wojewódzkiej. To końcówka ulicy Głogowskiej za przejazdem kolejowym. To będzie ciąg, który na tym odcinku nie będzie miał skrzyżowania z linią kolejową - wyjaśnia Ewa Staruch, zastępca naczelnika wydziału inwestycji w urzędzie miejskim w Nowej Soli. - Ta nasza nowa droga pięknie wyprowadza nam ruch ciężarowy z centrum, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe do niej. Przy budowie pierwszego etapu drogi, czyli przy ul. Dolnośląskiej, powstała piękna strefa przemysłowa. Mamy tam nowe zakłady. One korzystają z tej ulicy. To bardzo wygodne dowiązanie do węzła na S3. W kierunku ul. Głogowskiej powstanie dowiązanie do węzła Nowe Miasteczko.