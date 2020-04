Powiedziałaś tak? Przez kilka miesięcy nie zarezerwujesz terminu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Soli

– Pary, które miały wcześniej zarezerwowane terminy, my im póki co nie odmawiamy. Ale wymogi bezpieczeństwa są takie, że w tej uroczystości mogą uczestniczyć cztery osoby, czyli para młoda i świadkowie – wyjaśnia Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli.

Na kiedy można planować ślub?

– Nie przyjmujemy na chwilę obecną żadnych nowych rezerwacji terminów, przynajmniej do końca lipca. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, ta decyzja zostanie zmieniona – odpowiada kierownik nowosolskiego USC. – Natomiast od 1 sierpnia normalnie przyjmujemy rezerwacje.

Kierownik urzędu prosi, aby dokumentacji do ślubu nie przynosić, jest jeszcze na to czas. – Nawet na kilka dni przed terminem ślubu można to załatwić. Również poprzez te rozwiązania przyczynić się do tego, żeby zminimalizować potrzebę kontaktu wychodzenia i załatwiania jakichkolwiek spraw – podkreśla Sławomir Wojciechowski.