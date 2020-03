Powiedz babci, że jak nie pójdzie do kościoła, to nie ma grzechu - zachęc ksiądz z parafii św. Michała Archanioła

- Człowiek całe życie chodzi do kościoła, czuje, że może pójść, a teraz nie powinien. Trudne czasy mu się przypominają, kiedy nie wpuszczano ludzi do kościoła, ale tak trzeba - radzi osobom starszym ks. Waldemar Kostrzewski.

Msze w kościele pw. św. Michała Archanioła odbywają się zgodnie z wcześniejszym porządkiem. – W ciągu tygodnia nie jest drastycznie mniej osób. Chociaż trochę mniej przychodzi na poranne msze. Różnicę było widać na mszach w ubiegłą niedzielę – mówi ksiądz Kostrzewski. – Przez ten czas modlimy się za chorych, lekarzy, osoby opiekujące się chorymi i ustąpienie epidemii. Czytaj też:Koronawirus w Lubuskiem. Biskup Tadeusz Lityński odwołał na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wszystkie rekolekcje Nie będzie grzechu ciężkiego Chrześcijanin jest zobowiązany do uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta. Tymczasem zgodnie z dyspozycjami władz kościelnych w Polsce można w dwie najbliższe niedziele nie iść na mszę. – Nie ma grzechu ciężkiego, nie trzeba się z tego spowiadać. Musi być świadomość odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za innych. Zalecamy, zwłaszcza ludziom starszym, aby przez te dwie niedziele powstrzymali się i uczestniczyli we mszach transmitowanych przez radio i telewizję – podkreśla ksiądz Waldemar Kostrzewski. – Ale te osoby są przyzwyczajone i trudno je będzie do tego zniechęcić.

Nasz rozmówca podkreśla, że osoba, która jest w kwarantannie, lub jest zakażona też bez tej dyspensy jest zwolniona z obowiązku uczestnictwa we mszy. To dotyczy każdej chorej osoby. Episkopat wydał rozporządzenie, że kto się obawia zakażenia też jest zwolniony z uczestnictwa we mszy.

Babciu nie masz grzechu, nie idź. Nie chodzi o to, że chcemy, abyś nie chodziła do kościoła, ale żebyś żyła i była razem z nami. – Jest bardzo wysoka obawa, że osoby starsze mogą narazić się na niebezpieczeństwo narażenia zdrowia i śmierć. Człowiek niech ma czyste sumienie. Dzieci i wnuki niech napominają o tym swoich bliskich. Niech mówią: „Babciu nie masz grzechu, nie idź. Nie chodzi o to, że chcemy, abyś nie chodziła do kościoła, ale żebyś żyła i była razem z nami” – radzi ksiądz Kostrzewski. – Przekonać do tego, będzie trudne. Człowiek całe życie chodzi do kościoła, czuje, że może pójść, a teraz nie powinien. Trudne czasy mu się przypominają, kiedy nie wpuszczano ludzi do kościoła. Ale musimy ustrzec ich przed niebezpieczeństwem. Duża rola dzieci i wnuków, aby ich przekonywać, i robić to z troską i miłością. Jako księża, też o tym mówimy za każdym razem, ale trudno dotrzeć do każdego domu.

Relikwie w Nowej Soli i środki ostrożności W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej trwa peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II. Jest przygotowaniem do obchodów setnej rocznicy urodzin papieża, które przypadają w maju 2020 r. Konieczne jest zachowanie przez wiernych nadzwyczajnych środków ostrożności.

Pierwszy raz, kiedy przybywają relikwie świętego, obowiązuje zakaz ich całowania. – Ludzie chcieliby, ale nie można – przyznaje ks. Waldemar Kostrzewski. – Mówimy, żeby uważać, siadać w odległości minimum jednego metra od siebie. Uprzedzamy, że nie ma wody święconej w kropielnicach.

Czytaj też:Koronawirus w Lubuskiem. Specjalny komunikat bpa Tadeusza Lityńskiego do wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Pielgrzymka relikwii W ciągu siedmiu miesięcy od początku pielgrzymki do 29 maja relikwie mają odwiedzić 110 parafii. Są to miejsca, w których działa Akcja Katolicka.

Relikwie do parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli przybyły z Żagania, wcześniej były m.in. w Łęknicy.

W sobotę, 14 marca nastąpi pożegnanie relikwii. O godz. 15.00 w kościele pw. Michała Archanioła zacznie się koronka i uczczenie Bożego Miłosierdzia.

Z Nowej Soli relikwie zostaną przewiezione do Głogowa. Następne będą parafie w Keszycy, Wschowie, Sulechowie i Nowym Kramsku. CZYTAJ TEŻ:Koronawirus w Lubuskiem. Pierwsze targowisko zostało zamknięte we Wschowie. Co z ryneczkami w Nowej Soli, Kożuchowie, Sławie? ZOBACZ TEŻ:

