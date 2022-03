Poważny wypadek motocyklisty. Był o krok od śmierci

- Około godziny 15.30 nowosolscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym we wsi w pobliżu Nowego Miasteczka. Na miejscu zastali rannego mężczyznę i rozbity motocykl marki Kawasami – informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. – Kierowca jednośladu o mały włos nie stracił życia, trafił do szpitala. Był trzeźwy- dodaje.

Do wypadku doszło w środę, 30 marca.

Niewielki błąd może kosztować życie

Nowosolska policja przypomina, że poza przestrzeganiem przepisów, motocykliści powinni zwrócić szczególną uwagę na stan jezdni, która po zimowych miesiącach pozostawia wiele do życzenia. Zalegający piach i wyrwy w asfalcie nie sprzyjają szybkiej jeździe motocyklem. Do obecności szybkich motocykli muszą ponownie przyzwyczaić się kierujący autami, którzy nie zawsze patrzą w lusterka. Nawet najmniejszy błąd zarówno po stronie kierującego motocyklem jak i samochodem, może doprowadzić do wypadku.