Potrzebna pomoc dla ucznia nowosolskiego "Elektryka". Zachorował na stwardnienie rozsiane. Jest jeden sposób, żeby mu pomóc

- Bardzo lubię historię, dużo czytam na temat okresu międzywojennego oraz II wojny światowej. Interesuję się też muzyką oraz sztuką. Lubię śpiewać, rysować oraz pisać piosenki - pisze o sobie Szymon Jacek Mielniczuk na portalu pomagam.pl.

Uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli niedawno dowiedział się, że choruje na stwardnienie rozsiane. - Wszystko zaczęło się od tego, że straciłem wzrok na jedno oko, a później zaczęło drętwieć mi całe ciało. Na razie sytuacja się unormowała, ale się boję, że tylko na chwilę. Proszę o pomoc.

Apel o pomoc dla ucznia nowosolskiego "Elektryka"

- To wspaniały, wrażliwy chłopak, ze swoimi marzeniami! Wesprzyjmy go, w jego walce i w celu zdobycia środków na leczenie - .

Niedawno wielkim wysiłkiem mojej klasy, grona rodziców i osób spoza szkoły zorganizowałem akcję zbiórki funduszy dla Inez (z mojej klasy) walczącej z rakiem. Udało się, ale pracy przy tym było co nie miara! Dzisiaj takiej akcji już nie zrobimy z uwagi na pandemię, dlatego błagam was o każdy grosz dla Szymona, niech czuje wsparcie osób mu bliskich, jak i obcych czytających ten post. Pomagamy, warto pomagać! - napisał na Facebooku nauczyciel Paweł Kopeć.