Poszukiwana 23-latka wpadła w galerii handlowej. Zatrzymał ją policjant robiący zakupy

Mieszkanka powiatu wschowskiego została rozpoznana przez wschowskiego policjanta mł. asp. Dominika Fedyczkowskiego, który w czasie wolnym przyjechał z rodziną na zakupy. Kobieta myślała, że podchodzący do niej uśmiechnięty mężczyzna ubrany po cywilnemu mógł być jej znajomym. Już po chwili, wiedziała, że się myliła. Policjant uniemożliwił kobiecie opuszczenie galerii i wezwał funkcjonariuszy z głogowskiej komendy, którzy podjęli interwencję wobec 23-latki.

Kobieta poszukiwana była do odbycia kary pozbawienia wolności przez Sąd Rejonowy we Wschowie, który wydał na nią cztery podstawy do zatrzymania. Została doprowadzona do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.