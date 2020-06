Posiłki w szpitalu w Nowej Soli. Okazało się, że już wypowiedziała się NIK. Co się okazało?

Napięta sytuacja na wsi pod Otyniem. Od soboty w planie blokada drogi

Sytuacja we wsi Bobrowniki w gminie Otyń jest napięta. W sobotę rano mieszkańcy zablokują drogę na wysypisko. Ludzie nie chcą wpuścić kolejnych tirów do wsi. Zebrali podpisy pod zawiadomieniem do prokuratury.