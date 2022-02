Ponad 100 interwencji straży pożarnej w czwartek i ponad 30 w sobotę. Wichury w Nowej Soli i okolicy niszczyły domy, nagrobki i drzewa

Wichury w Nowej Soli i okolicy. Interwencje straży pożarnej

W czwartek, ok. godz. 4 rano zaczęły się interwencje Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszego dnia wichur odnotowano ponad 100 zdarzeń, w których angażowane były siły i środki strażaków. Usuwanie skutków wichury trwało też w piątek.

W sobotę, 19 lutego wichura uderzyła jeszcze raz. Do godz. 16.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli wpłynęło ok.35 zdarzeń związanych z usuwaniem jej skutków na terenie powiatu nowosolskiego.