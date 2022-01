Półtora tygodnia nowego roku i już są zgłoszone nowe miejsca niebezpieczne w Nowej Soli. Zobacz Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co to jest?

- To aplikacja, dzięki której przy pomocy komputera lub telefonu, można w prosty i anonimowy sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa - informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Zgłoszenia naniesione na mapę trafiają do policjantów, którzy bezpośrednio zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu.

Rzeczniczka nowosolskiej policji podkreśla, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które sprawdza się, jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem, a Policją.