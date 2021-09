Policjanci z Nowej Soli zapraszają do wspólnej akcji. Możemy pokolorować codzienność chorych dzieci

Nowosolscy policjanci przyłączyli się do inicjatywy społecznej „oGROMna POMOC” i zorganizowali zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci przebywających na oddziale onkologicznym. - Podzielmy się tym co mamy, bo pomaganie jest piękne! - apelują.

- Policjanci chcą, by dzieci przebywające w szpitalu choć przez chwilę zapomniały o codziennych zmaganiach z chorobą, a na ich buziach - pojawił się uśmiech. Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy innym to cechy, którymi kolejny raz się wykazali - podkreśla młodszy aspirant Justyna Sęczkowska, rzecznik prasowa nowosolskiej komendy policji. - Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę. To nie pierwszy raz kiedy policjanci z Nowej Soli udzielają się dobroczynnie. Z pewnością ten drobny gest wywoła u dzieci chwilę radości.