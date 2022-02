Pogoda w Nowej Soli i okolicy. Jest ostrzeżenie IMGW. Którego dnia będzie spokojnie?

Lubuskie z silnym wiatrem 17 lutego

Czwartek, 17 lutego będzie bardzo wietrznym dniem. Wiatr w porywach osiągać do 100 km/h. Na niebie słońce przeplatać się będzie z chmurami, z których okresami padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe są również burze, co tylko podkreśla fakt, z jak dynamiczną pogodą będziemy mieli do czynienia. Przejściowo napłynie ciepła masa powietrza, ale silny wiatr będzie skutecznie studził odczucie termiczne. Temperatura maksymalna prognozowana wahać się będzie od 8 stopni Celsjusza na północy po 13 na południu.