Pogoda tygodniowa dla Nowej Soli. Prognoza na 7 dni, od jutra (2.12) do środy

Pogoda na tydzień w Nowej Soli: czwartek, 2.12

Spodziewana temperatura w czwartek w Nowej Soli to 4°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C.

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Nowej Soli wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowej Soli, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 31 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Pogoda na tydzień w Nowej Soli w czwartek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 2.12.2021: