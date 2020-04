Plac plenerowy w Nowej Soli jest gotowy. Prace zakończyły się przed terminem. Jak Wam się podoba?

Inwestycje w Nowej Soli. Prace przed terminem

Prace miały potrwać do 30 kwietnia 2020 r., a skończyły się przed świętami. W pierwszym etapie powstała pętli do zawracania wraz z miejscami postojowymi dla autobusów oraz odwodnienie drogowe. Drugi etap był poświęcony budowie placu plenerowego. Do inwestycji należy też nasadzenie ośmiu drzew liściastych. Posadzonych też zostanie kilkanaście dodatkowych.

Cena oferty z przetargu to ok. 1,3 mln zł. Prace wykonało konsorcjum dwóch nowosolskich firm, dając miastu gwarancję 60 miesięcy na ewentualne wady.