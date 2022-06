Pijany kierowca uciekał przed wschowską policją. Razem z nim jechała 11-latka

Do zdarzenia doszło we Wschowie. - Patrol ruchu drogowego postanowił zatrzymać do kontroli osobowego forda, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu, bądź środka podobnie działającego. W momencie kiedy policjant nadał sygnał do zatrzymania, kierujący rozpoczął ucieczkę – informuje komisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. - Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za osobowym fordem. W skutecznym zatrzymaniu uciekiniera przez policjantów, ważną rolę odegrała doskonała znajomość topografii miasta. Dzięki temu funkcjonariusze zmusili kierowcę do wjechania w „ślepy zaułek”, gdzie został zatrzymany.

Za kierownicą forda siedział 43-letni mieszkaniec gminy Wschowa. Mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie trzeźwości wykazało blisko dwa promile alkoholu w jego organizmie. Nieodpowiedzialny kierowca przewoził w aucie 11-letnią dziewczynkę. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a w najbliższym czasie usłyszy prokuratorskie zarzuty.