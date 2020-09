Pierwsze zawody w czasie pandemii i od razu sukces. Wiktoria Mulka mistrzynią Polski w ju jitsu

Wychowanka klubu Washi Konotop po raz pierwszy rywalizowała w tej grupie wiekowej. Wiktoria Mulka w finałowej rozgrywce do zwycięstwa potrzebowała ledwie 40 sekund (regulaminowy czas walki to pięć minut). Zwyciężczyni zmusiła rywalkę do poddania się, po założeniu dźwigni na łokieć, tzw. balachy. Wiktoria Mulka zdobyła czwarty z rzędu tytuł mistrzyni Polski.

Blisko finału była też Michalina Mulka, również zawodniczka AZS-u Zielone Góra. Zabrakło jej kilka punktów by dostać się do strefy medalowej.

Obie zawodniczki są wychowankami klubu Washi Konotop, w którym trenerem jest Robert Pałka. Wiktoria jest uczennicą maturalnej klasy w sportowym VII LO w Zielonej Górze. Michalina z kolei rozpoczęła naukę w zielonogórskim „Lotniku” (LO IV). Obie trenują pod okiem Macieja Sikory w KU AZS Zielona Góra.