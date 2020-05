Pierwsza pielgrzymka policjantów do papieża Jana Pawła II była z Nowej Soli. Wspomnienie jak żywe zostało do dzisiaj. Opowiada Jan Tłuczek

Do autobusu na placu przed komendą policji w Nowej Soli 1 listopada 1990 roku wsiedli funkcjonariusze z Nowej Soli i kilku z Zielonej Góry. Jan Tłuczek opowiada, że obecni byli też prezydent Nowej Soli Krzysztof Gonet, przedstawiciele sądu rejonowego i miejscowej prokuratury.

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. W setną rocznicę urodzin polskiego papieża Jana Pawła II Jan Tłuczek z Nowej Soli wspomina pierwszą polską pielgrzymkę policjantów do papieża. To był 4 listopada 1990 roku. – Na ten dzień się zdecydowaliśmy ze względu na imieniny Karola. To była wspólna inicjatywa, moja i innych funkcjonariuszy. Przed nami, jako pierwsze były czerwone berety. Pomyślałem, że jak było wojsko, to może być i policja – opowiada Jan Tłuczek z Nowej Soli. Był wtedy komendantem rejonowym policji w Nowej Soli.

Była sobota, godz. 18, kiedy pielgrzymi z Nowej Soli i Zielonej Góry weszli na plac św. Piotra. – Wyszli po nas gwardziści szwajcarscy. Wraz z nimi wspólnie podążaliśmy do Ojca Św. po schodach, do jego biblioteki prywatnej. W środku ustawiliśmy się i chwilę poczekaliśmy – wspomina pan Jan tę szczególną chwilę.

Mundury policyjne wisiały w autobusie na wieszakach, więc na każdym z licznych, przekraczanych przez pielgrzymów przejść granicznych, od razu było wiadomo kto jedzie. – W tym czasie jeszcze obowiązywały paszporty, były kontrole na granicach. A my byliśmy witani entuzjastycznie – wspomina pan Jan. W Rzymie mieli warunki polowe, ale dla pielgrzymów nie był to problem. – Mundurowi potrafią się odnaleźć w różnych warunkach – dodaje były policjant.

W tym czasie jeszcze obowiązywały paszporty, były kontrole na granicach. A my byliśmy witani entuzjastycznie.

Ojciec Święty przywitał się z nami serdecznie. Wszyscy mieli duszę na ramieniu. Byliśmy stremowani, a on rozładował atmosferę.

Papież Jan Paweł II wszedł razem z kardynałem Stanisławem Dziwiszem i biskupem Tadeuszem Gocłowskim. – Ojciec Święty przywitał się z nami serdecznie. Wszyscy mieli duszę na ramieniu. Byliśmy stremowani, a on rozładował atmosferę. Po pokonaniu takiej niewidocznej przeszkody, poczuliśmy bardzo miłą atmosferę. Po wstępnej wymianie zdań papież zapytał, co u nas, pochwalił za wizytę, za to, że zdecydowaliśmy się przyjechać – opowiada pan Jan.

Żegnając się powiedział takie przesłanie: „Nie krzywdźcie ludzi, nie krzywdźcie Polaków”.

Pielgrzymi wręczyli papieżowi kryształowy wazon, z jednej strony były życzenia imieninowe, a z drugiej wizerunek Matki Boski Częstochowskiej. Papież otrzymał też krzyż wykonany przez jednego z nowosolan.

Podczas wizyty omawiane były różne tematy. Papież interesował się tym, co dzieje się w kraju. – Rozmowa odbywała się w bardzo miłej, serdecznej atmosferze, jakbyśmy go długo znali. Na koniec, żegnając się powiedział takie przesłanie: „Nie krzywdźcie ludzi, nie krzywdźcie Polaków”. Powiedzieliśmy: Ojcze Święty, to jest nasza zasada. Staramy się przestrzegać jej w życiu. „To dobrze”, powiedział – opowiada były komendant policji.