Pędził ferrari przez powiat nowosolski. W terenie zabudowanym miał o ponad 70 km/h za dużo na liczniku! Nie przyjął mandatu

Przypominamy, że nowa ustawa podwyższa grzywny za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych, niewłaściwe wyprzedzanie i znaczne przekroczenie prędkości.

- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy jazda po chodniku, to minimum 1,5 tysiąca złotych grzywny. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu - minimum 2,5 tysiąca złotych, wyprzedzanie na zakazie - 1000 złotych, nieprawidłowe przechodzenie lub przejeżdżanie przez przejazd kolejowy - minimum 2 tysiące złotych, a niewskazanie komu powierzyliśmy do kierowania nasz pojazd - od 4 do 8 tysięcy złotych - wymienia mł. asp. Sęczkowska.