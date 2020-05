Para młodych nowosolan zatrzymała pijanego kierowcę. - Taką postawę się chwali. To dobrze, że ludzie nie są obojętni - komentuje policja

Dziwne zachowanie kierowcy

Była niedziela wieczór Joanna Iskra z partnerem i dziećmi wracali samochodem do domu. Na ul. Wrocławskiej w Nowej Soli zobaczyli kierowcę, który wsiada do auta, rozmawiając przez telefon. Kiedy ruszył, autem zarzuciło.

Najpierw pomyślałam, że co to mnie obchodzi i chciałam jechać do domu, ale zaraz przyszła druga myśl, że może kogoś zabić. Pojechaliśmy za nim.

- Wydawało nam się, że może mu telefon wypadł z ręki, ale potem było widać, że jedzie od krawężnika do środka jezdni. Najpierw pomyślałam, że co to mnie obchodzi i chciałam jechać do domu, ale zaraz przyszła druga myśl, że może kogoś zabić. Pojechaliśmy za nim - opowiada nowosolanka.

Kierowca, jak się potem okazało mężczyzna (rocznik 1980), pojechał dalej ul. Wojska Polskiego, a następnie skręcił w ul. Matejki. Przejechał przez rondo koło marketu, nie zwracając uwagi, czy nie zajeżdża komuś drogi.