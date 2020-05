Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowej Soli zaprasza dzieci. Jest data naboru do klasy pierwszej w szkole muzycznej

- To miały być działania na kilka miesięcy w szkołach i przedszkolach. Zostały brutalnie przerwane - przyznaje Jerzy T. Szynder, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Soli. Nabór ma się jednak odbyć. Jest nowa data.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli ma ponad 50 lat. Co roku do pierwszej klasy przyjmowanych jest około pięćdziesięciu uczniów. Tym razem przygotowania do naboru, swoista kampania promocyjna została przerwana przez pandemię. - Proces przygotowań to często parę miesięcy. Prowadzimy zwykle przeróżne działania w szkołach i przedszkolach, żeby dzieci zobaczyły czego u nas można się nauczyć. To miała być cała fura działań od lutego. Nasze plany zostały brutalnie przerwane. Niestety nic z tego nie wyszło - opowiada dyrektor Jerzy T. Szynder.

PSM Nowa Sól. Nabór do pierwszej klasy - Wysłałem dzisiaj e-maila do nauczycieli, zastrzegając, że przesyłam informacje aktualne na 19 maja. Przewidywalność naszych planów jest ograniczona - przyznaje Jerzy T. Szynder.

Daty zostały jednak ustalone. W czwartek, 4 czerwca w dwóch turach przed południem (godz. 9-11) i po południu (godz. 15-18) będą mogły zgłaszać się dzieci chętne do nauki w szkole muzycznej.

Na portalu szkoły umieszczone zostały do pobrania dokumenty, które można wydrukować i wypełnić w domu, ale będą dostępne też 4 czerwca w szkole i na miejscu też będzie można je wypisać. Wyznaczony jest też dodatkowy termin 8 czerwca.

To nie jest egzamin, to jest badanie przydatności. Trudno od dziecka siedmioletniego żądać umiejętności, bo jakich? – Druk opracowaliśmy taki, żeby można było wygodnie i szybko go wypełnić. Umieściliśmy też piosenkę, której można się nauczyć, ale niekoniecznie. Wystarczą np. dwie zwrotki hymnu. To nie jest egzamin, to jest badanie przydatności. Trudno od dziecka siedmioletniego żądać umiejętności, bo jakich? – mówi dyrektor szkoły.

Jeszcze przed końcem roku szkolnego dyrektor planuje spotkanie z rodzicami przyjętych dzieci, aby powiedzieć, co czeka je w szkole, jak zaplanowana jest nauka.

Popularne instrumenty w szkole muzycznej w Nowej Soli Dyrektor szkoły przyznaje, że od lat panuje moda na gitarę. – Choć to jest instrument trudny. Wydaje się, że ot szumią knieje, pali się ognisko, drużynowy jest wśród nas a my gramy na gitarze. To nie jest takie proste. Ale rzeczywiście wiele osób wybiera gitarę, a mogłyby na przykład klarnet. W naszych orkiestrach dętych w Nowej Soli potrzeba klarnecistów - informuje.

Rodzice nie wiedzą, że my w szkole zapewniamy instrumenty. Mamy duże instrumentarium. Nie trzeba wozić. Flet jest popularny wśród dziewczyn. Saksofon ma też powodzenie i oczywiście fortepian. Dyrektor dziwi się, że mało osób interesuje się grą na wiolonczeli. – To piękny instrument i niedoceniany. Rodzice nie wiedzą, że my w szkole zapewniamy instrumenty. Mamy duże instrumentarium. Nie trzeba wozić - podkreśla dyrektor Szynder.

Szczegóły naboru można znaleźć na portalu szkoły w zakładce: Rekrutacja.

