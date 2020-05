Pani Karolina przekonuje, żeby rozmawiać z bliskim o jego otyłości. W nowosolskim szpitalu przeszła operację zmniejszenia żołądka

Karolina Sojka z Gorzowa nie czuła się źle „w swoim ciele”. Owszem, ważąc 140 kg , nie mogła poszaleć z synem na placu zabaw, ale też nikt z bliskich nigdy jej nie wypomniał wagi. Dziś mówi, że to źle, bo kto - jak nie bliscy - powinien ostrzec. Panią Karolinę ostrzegła przyjaciółka. Atrakcyjna blondynka ze zdjęć to pani Karolina. Po operacji zmniejszenia żołądka.

Na pierwsze śniadanie około 8.00 je trzy łyżeczki twarożku, którego nie znosi, ale musi pilnować białka. Więc je, z zamkniętymi oczami. Drugie śniadanie, około 11.00, to np. kanapka.

Obiad, czy - jak mówi pani Karolina - przedobiad około 13.00 to teraz bardzo często warzywa sezonowe, choćby cukinia, oczywiście grillowana, nie smażona w głębokim tłuszczu. Mięsa prawie nie je, bo dla zoperowanego żołądka to duże wyzwanie.

Generalnie posiłków jest sześć, o stałych porach. Przyzwyczajenie się do tego reżimu to klucz do sukcesu, bo sama operacja jeszcze go nie gwarantuje.

Tak naprawdę to początek długiej i żmudnej drogi, co stara się uświadomić swoim pacjentem doktor Leszek Domagała z Nowej Soli, który operował panią Karolinę.