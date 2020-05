Otwarcie żłobka miejskiego w Nowej Soli. Najmłodsi niedługo wrócą pod opiekę. Znamy datę!

W Zielonej Górze żłobki i przedszkola są otwarte od środy 6 maja. Gorzów myśli nad datą i prawdopodobnie stanie się to również w kolejnym tygodniu. Na kolejne kroki w luzowaniu obostrzeń zdecydowała się Nowa Sól.

Koronawirus w Nowej Soli. Co się znów otwiera?

Nowa Sól. Miejskie placówki wracają do życia

W ostatnich dniach zostało uruchomione m.in. targowisko miejskie, Urząd Miasta, a także część miejskich obiektów. Od poniedziałku 11 maja dzieci ponownie będą mogły chodzić do przedszkoli. Prezydent Jacek Milewski podał datę ponownego otwarcia miejskiego żłobka. Będzie miało to miejsce we wtorek 12 maja.