Ostre krawężniki w rewitalizowanym Parku Odry w Nowej Soli. Czytelnik nie może na to patrzeć. Zaapelował o poprawki: "Ktoś się tutaj zrani"

Park Odry przy ul. Wrocławskiej w Nowej Soli staje się coraz ładniejszy, to efekt prac przy rewitalizacji tej pofabrycznej części miasta. Jeden z naszych Czytelników zauważył jednak, że zostały przycięte krawędzie krawężników i są ostre.

- Ktoś się potknie, czy to dorosły, czy dziecko i może się tutaj zranić. Póki inwestycja jeszcze trwa, trzeba to naprawić - zaapelował nowosolanin. - Przechodzę tędy dwa razy dziennie i już nie mogę na to patrzeć.