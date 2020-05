Ogromna kolejka przy szpitalu w Nowej Soli. - Ludzie się awanturują. Jest ochroniarz - relacjonuje Czytelnik. Co się stało? Mamy odpowiedź

O relacje poprosiliśmy Czytelników portalu Nowa Sól naszemiasto.pl. – Byłam, kolejka jest po to, aby wewnątrz pacjenci nie siedzieli jeden na drugim. Opisane jest, że mają być po dwa metry odległości, jednak ludzie nie potrafią tego zachować. A to, że stoją jeden na drugim, bez dystansu, nie zapewni im szybszego wejścia do środka – opisała pani Katarzyna.

Jest spora kolejka, to fakt, ale jest ochroniarz, który sprawnie wszystkim kieruje. Prosi co chwilę by zachowywać dystans, ale ludzie jak zwykle po swojemu.

Szpital w Nowej Soli wznawia przyjmowanie pacjentów

Z pytaniem o to, co dzieje się przed poradniami zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. – Od ubiegłego tygodnia, w czwartek i piątek powoli zaczęliśmy przyjmowanie pacjentów. Nadal jednak musimy zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa, a to trochę czasu wymaga – wyjaśnia Bożena Osińska, dyrektor szpitala w Nowej Soli. – Procedura przesiewowa jest stosowana po to, aby w dalszym ciągu można było wszystkich leczyć. Pilnujemy, aby nie wnieść koronawirusa do szpitala. Osoby, które pracują w poradniach, pracują też w szpitalu. Wprawdzie jest dobra sytuacja w województwie lubuskim, ale to nie oznacza, że tak zawsze będzie. Ogromnie dużo wysiłku i pieniędzy kosztuje, aby obecny status utrzymać. Tak będzie dopóki sytuacja całkowicie się nie uspokoi. Chcemy, aby ludzie czuli się u nas bezpiecznie.

Nie mogą wszyscy wejść jednocześnie do budynku. Dyrektor szpitala wyjaśnia, że ochroniarz jest na miejscu po to, aby liczyć wchodzące osoby do budynku. Jak trzeba to da maseczkę. Otwiera drzwi. Pielęgniarki mierzą temperaturę, robią wywiad z pacjentem.