Odra w Nowej Soli znika. Zobacz, jak źle wygląda na zdjęciach z góry. Co się dzieje z rzeką?

Mieszkańcy Nowej Soli i okolicy wymieniają się zdjęciami ze spacerów nad Odrą. Na znacznie większym niż zwykle brzegu widać spękaną ziemię. I już to powoduje niepokój, ale wystarczy spojrzeć na rzekę z góry, żeby to uczucie spotęgować. Takie zdjęcia wykonał Jarosław Werwicki.

- Takiej suchej Odry jeszcze nie widzieliście - skomentował, zachęcając do udostępniania galerii, bo to jest dowód, do czego jest zdolna natura.