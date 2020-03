Od środy, 18 marca do odwołania, Urząd Miejski w Nowej Soli zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. Sprawy można załatwiać telefonicznie

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. Od środy, 18 marca nie wchodzimy do urzędu.

Druki wniosków są dostępne przy wejściu do Urzędu Miejskiego od ulicy Piłsudskiego, tam też wystawiona jest skrzynka podawcza, do której możemy składać wnioski. Urząd prosi, aby na wnioskach koniecznie podać dane kontaktowe: numer telefonu lub adres email. - Jeśli chcemy uzyskać informacje jak załatwić sprawę, dowiedzieć się, na jakim etapie jest załatwiana już sprawa albo toczące się postępowanie, proponujemy kontakt telefoniczny z przedmiotowym wydziałem - czytamy w komunikacie urzędu.

Biuro ds. podatku od nieruchomości

We wtorek, 17 marca 2020 r. biuro ds. podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (parter pok. nr 3) będzie nieczynne. Sprawy będzie można załatwić mailowo lub telefonicznie pod nr (68) 459 03 06.

- Za utrudnienia przepraszamy. Powyższe zalecenia będą stanowiły niedogodność, ale robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Nowej Soli i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń - podkreśla Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego.

MOPS - nie załatwiamy spraw osobiście

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Nowej Soli oraz pracowników Ośrodka, od 17 marca 2020 r. do odwołania ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

Wypłaty świadczeń z MOPS nie są zagrożone