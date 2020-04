Od soboty, 4 kwietnia do odwołania nowosolska straż miejska pełni służbę przez siedem dni w tygodniu. Strażnicy będą wystawiać mandaty

Od soboty, 4 kwietnia do odwołania, funkcjonariusze straży miejskiej w Nowej Soli będą pełnić służbę przez siedem dni w tygodniu, od 7.00 do 22.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. 12.00-20.00.

Koronawirus i obowiązujące zakazy

- Od 1 kwietnia obowiązuje zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego. Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego - przypomina Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego w Nowej Soli. - Od 1 kwietnia obowiązuje także zakaz przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, placów zabaw, zieleńców czy promenad. Strażnicy będą karać mandatami osoby naruszające ten zakaz. Jego wysokość to 500 zł.

Natomiast, od piątku, 3 kwietnia obowiązuje zakaz wstępu do lasu i parków narodowych – poinformowało Ministerstwo Środowiska.