Od poniedziałku, 16 marca szpital w Nowej Soli ogranicza przyjęcia planowe. Zmiany będą też w szpitalnych poradniach

- W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju od poniedziałku, 16 marca na 14 dni wprowadzamy ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów planowych. Szpital w tym czasie będzie funkcjonował w systemie „ostrodyżurowym” - informuje Bożena Osińska, dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.

Dyrektor szpitala zapewnia, że we wszystkich możliwych przypadkach szpital dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom możliwość konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Zmiany w szpitalu w Nowej Soli

Od poniedziałku będą obowiązywały ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów planowych. Czas ograniczeń to 14 dni.

Szpital ogranicza dostęp do poradni:

neurologii dziecięcej,

alergologicznej,

reumatologicznej,

endokrynologicznej,

diabetologicznej,

chirurgii naczyniowej,

gastroenterologicznej,

kardiologicznej,

położniczo – ginekologicznej (tylko w zakresie ginekologii),

neurologicznej,

neurochirurgicznej.

Zmiany w poradniach przyszpitalnych w Nowej Soli

Pacjenci poradni: chirurgii ogólnej, urazowo – ortopedycznej, chirurgii onkologicznej oraz urologicznej po zbadaniu temperatury ciała oraz po przeprowadzeniu ankiety będą mieli udzielone świadczenie medyczne.

Pacjenci kierowani od lekarzy specjalistów ze skierowaniami na badania obrazowe do Szpitalnego Zakładu Radiologii zobowiązani są o rejestrowanie się wyłącznie telefonicznie tel. 68 470 74 01 oraz 68 388 22 21, od godziny 7.00 do 14.30.

Zakaz rejestrowania osobistego będzie obowiązywał do 25 marca.