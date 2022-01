- Oczy przecierałem ze zdumienia - przyznał Czytelnik z Nowej Soli, który w nocy zobaczył wulgarny post na profilu miejskiej instytucji

Wulgarny wpis na oficjalnym portalu publicznej placówki w Nowej Soli

W nocy z soboty na niedzielę Czytelnik z Nowej Soli przesłał do redakcji zrzut ekranu z profilu jednej z placówek edukacyjnych w Nowej Soli. To, co zobaczył zdumiało go i zbulwersowało.

- Podczas weekendu (sobota) natknąłem się w Internecie na taką oto relację zamieszczoną na Facebooku. Ponieważ jest to oficjalny profil oczy przecierałem ze zdumienia. Placówka edukacyjna, która z założenia powinna być apolityczna zamieszcza wulgarny napis. Jak to się ma do wychowania dzieci? Co na to Pani dyrektor? Ja osobiście jestem oburzony takim zdjęciem, bowiem profil przedszkola nie jest miejscem do wyrażania swoich preferencji politycznych. Mam nadzieję, że zajmą się Państwo tą sprawą, która dla mnie jest bulwersująca - napisał mieszkaniec Nowej Soli.

Już w niedzielę rano po wpisie został tylko screen. Post został usunięty. W poniedziałek rano okazało się, że Czytelnik powiadomił też o sprawie urząd miasta. Urząd wystąpił do placówki o wyjaśnienia sprawy na piśmie.